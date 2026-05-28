Nasa anunciou o lançamento de três missões robóticas à superfície da Lua ainda em 2026 - Nasa

Nasa anunciou o lançamento de três missões robóticas à superfície da Lua ainda em 2026Nasa

Publicado 28/05/2026 17:51

Dois meses depois de a Agência Espacial Americana prometer o que parecia impossível - construir uma colônia humana na Lua ao longo dos próximos dez anos -, os responsáveis da Nasa detalharam os primeiros passos para que o sonho se torne realidade. Na terça-feira, 25, Jared Isaacman, administrador da Nasa, anunciou que antes do fim deste ano, lançará três missões robóticas à superfície lunar, todas executadas por empresas privadas.

A primeira delas, prevista para o segundo semestre, é a Moon Base 1, a cargo da Blue Origin, a empresa espacial de Jeff Bezos A missão terá como destino o polo sul da Lua, onde os EUA planejam construir sua base. Essa missão marcará a estreia do Blue Moon, o veículo desenvolvido por Bezos capaz de aterrissar na Lua

A segunda versão desse veículo vai competir com a Starship, de Elon Musk, para ver qual será usado para levar os primeiros astronautas do século XXI a pisar na Lua, nas missões Artemis 4 e Artemis 5.

A missão Moon Base 2, prevista também para este ano, será operada pela empresa Astrobotics, que terá uma segunda oportunidade para pousar na Lua seu veículo Griffin - que fracassou na primeira tentativa de pouso em janeiro de 2024. A terceira missão do novo programa dos EUA para construir sua base lunar também será executada por uma empresa privada, a Intuitive Machines, cuja alunisagem de sua sonda robótica Athena foi acidentada, depois de uma primeira tentativa fracassada.

Encarregado de desenvolver os ambiciosos planos de Isaacman para o estabelecimento da primeira colônia humana na Lua, o engenheiro Carlos García Galán, diretor do programa Moon Base, da Nasa, explicou durante a apresentação as três fases do projeto espacial: a primeira, que começa ainda este ano com as primeiras missões anunciadas, será destinada a realizar testes e aprender como os astronautas conseguirão sobreviver por longos períodos em um ambiente ainda mais hostil que o encontrado pelos astronautas das missões Apolo, entre 1969 e 1972.

Desta vez, o pouso previsto é no polo sul lunar, onde as temperaturas chegam a 200 graus negativos durante as noites que duram duas semanas e onde há crateras que ficam permanentemente na escuridão. Para estudar a fundo essa região, onde será estabelecida a colônia permanente, a Nasa planeja levar para lá veículos que os astronautas usarão para se deslocar na Lua, além de vários drones e outros instrumentos científicos.

Esses equipamentos serão enviados pelas 21 missões à Lua previstas para ocorrerem entre 2026 e 2029, quando se completa a fase inicial do Moon Base. Para 2029 já está prevista a criação das primeiras bases habitáveis, que serão provisórias, e funcionarão com a energia oriunda de instalações solares e nucleares. A partir de 2032, as bases serão permanentes, erguidas com a ajuda de robôs de construção.

Essa primeira colônia humana em outro mundo contaria com veículos de transporte pressurizados para cobrir grandes distâncias, com um sistema de telecomunicações e com centrais nucleares capazes de gerar energia de forma constante para que a base sobreviva às gélidas e longas noites lunares.