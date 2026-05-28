Temu tem cerca de 130 milhões de usuários na EuropaDivulgação / Temu
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Comissão identificou comercialização de itens como brinquedos perigosos para bebês e carregadores de celular defeituosos
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Incêndio em internato deixa 16 mortos no Quênia
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Meta lança assinaturas pagas para Instagram, Facebook e WhatsApp
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Ex-primeira-dama dos EUA achou que Joe Biden estava sofrendo um derrame durante debate com Trump
Jill Biden conta ter se assustado com a postura do marido no evento que foi televisionado em 2024, no decorrer da campanha eleitoral americana
'Isso está chegando ao limite', adverte o presidente da Bolívia a manifestantes
Congresso abriu caminho para que o Poder Executivo decrete estados de exceção e recorra aos militares para conter protestos
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