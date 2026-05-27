Instagram Plus e o Facebook Plus custarão U$ 3,99 por mês, enquanto o WhatsApp Plus custará U$ 2,99 Marcello Casal jr/Agência Brasil
Meta lança assinaturas pagas para Instagram, Facebook e WhatsApp
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