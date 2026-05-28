Incêndio em instituição de ensino teve início na madrugada de quinta-feira (horário local) - X / National Police Service-Kenya

Incêndio em instituição de ensino teve início na madrugada de quinta-feira (horário local)X / National Police Service-Kenya

Publicado 28/05/2026 08:04

Pelo menos 16 pessoas, a maioria estudantes, morreram e 79 ficaram feridas após um incêndio atingir o dormitório de um internato feminino no Quênia. O número foi confirmado pela polícia nesta quinta-feira (28).

Até o momento, não foram fornecidos mais detalhes sobre as identidades e idades das jovens hospedadas na instituição de ensino.

De acordo com a Cruz Vermelha, o incêndio foi notificado nesta quinta-feira, às 3h30 (21h30 de quarta-feira, no horário de Brasília), na escola de meninas Utumishi, em Gilgil, uma cidade a aproximadamente 100 quilômetros ao norte de Nairóbi. A organização afirmou ter enviado equipes ao local, mas não forneceu um balanço próprio de vítimas.

Segundo um correspondente no local, vários pais correram aterrorizados para a escola em busca de notícias de suas filhas, reunindo-se no pátio da instituição.

O ministro do Interior do Quênia, Kipchumba Murkomen, e o vice-chefe de polícia, Eliud Lagat, encontram-se atualmente no local, anunciou a polícia queniana na rede social X.

O diretor do Diretório de Investigações Criminais (DCI), Mohammed Amin, está em Gilgil supervisionando "a investigação preliminar sobre as causas do incêndio", acrescentou a polícia.

