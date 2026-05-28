Ministério russo acredita que vacina contra cepa Zaire, desenvolvida em seu país, possa imunizar contra cepa BundibugyoMS/Divulgação
União Africana promete vacina contra cepa Bundibugyo do ebola até fim de 2026
Sem imunização, as medidas para tentar conter o surto se limitam a protocolos sanitários e à rápida detecção dos casos
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