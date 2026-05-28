Nas últimas 48 horas, 16 pessoas foram mortas em Gaza - Omar Al-Qattaa / AFP

Nas últimas 48 horas, 16 pessoas foram mortas em GazaOmar Al-Qattaa / AFP

Publicado 28/05/2026 20:42

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira, 28, que o país judeu está expandindo seu controle sobre a Faixa de Gaza e pretende controlar até 70% do território palestino.

"Agora estamos apertando o cerco ao Hamas", disse Netanyahu durante a Conferência do Vale do Jordão, na Cisjordânia. "Agora estamos em 60% do território da Faixa de Gaza. Vocês sabem disso? Estávamos em 50%, passamos para 60%".

Segundo ele, próximo passo era avançar para 70% de controle, com Israel "apertando o cerco" ao Hamas de todas as formas. "Nós lidaremos com os remanescentes", disse Netanyahu. "Mas o mais importante é continuar alavancando o nosso poder, aumentá-lo".

A conferência fez parte de uma discussão mais ampla sobre a guerra, o Irã, o Hezbollah, Gaza e a estratégia regional. "Ainda há mais trabalho. O que está acontecendo agora é, de fato, uma mudança global. Não há dúvida disso", acrescentou Netanyahu.

Em toda a Faixa de Gaza, 16 pessoas foram mortas e outras 39 ficaram feridas nas últimas 48 horas, informou o Ministério da Saúde de Gaza em atualização divulgada hoje. O ministério faz parte do governo de Gaza administrado pelo Hamas, mas é composto por profissionais de saúde que mantêm e publicam registros detalhados considerados, em geral, confiáveis pela comunidade internacional.

Desde que um frágil cessar-fogo entrou em vigor em outubro passado, 922 pessoas foram mortas em Gaza e outras 2.786 ficaram feridas, segundo o ministério.