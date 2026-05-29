Estudantes ficaram horas presos em montanha-russa - Reprodução / ABC

Estudantes ficaram horas presos em montanha-russaReprodução / ABC

Publicado 29/05/2026 08:56

Oito estudantes foram resgatados nesta quinta-feira (28) após ficarem presos por horas em uma montanha-russa, no Texas, Estados Unidos. Os jovens ficaram suspensos a uma altura de aproximadamente 30 metros. As informações são da emissora ABC.

Terrifying day at Pleasure Pier in Galveston! About 5:20 p.m. the Iron Shark roller coaster stopped, leaving students suspended in air. Took hours, but thankfully everyone has been rescued. @abc13houston’s SkyEye13 captured it all. https://t.co/GRRHFCX1Vz pic.twitter.com/tZLih7dryP — Erica Simon (@EricaOnABC13) May 29, 2026

O caso aconteceu no parque Pleasure Pier, na cidade de Galveston. Imagens das câmeras de segurança mostram que o equipamento parou de funcionar às 17h21 (hora local). Os bombeiros chegaram minutos depois e realizaram a operação de resgate. O parque ficou fechado durante o salvamento. O helicóptero da afiliada da ABC registrou a ação.

Os estudantes que ficaram presos fazem parte do Houston Independent School District (HISD), o maior sistema de ensino público do Texas, e participavam de uma viagem escolar. Em nota, a instituição afirmou estar grata que os alunos foram resgatados e disse ter entrado em contato com as famílias dos envolvidos.

"Estamos agradecidos que todos os estudantes, equipes e acompanhantes estão bem. A administração escolar está em contato direto com as famílias de todos os estudantes que estavam na viagem."

Montanha-russa tem cerca de 30 metros de altura Reprodução / X

A Landry's Inc., dona do Pleasure Pier, confirmou o problema na montanha-russa, mas disse que o travamento do brinquedo é o procedimento esperado em situação de mau funcionamento.

"Nossa prioridade passou a ser, imediatamente, a segurança dos nossos visitantes. Para isso, contatamos o Corpo de Bombeiros para auxiliar, garantindo que todos os visitantes fossem removidos do brinquedo em segurança. Uma inspeção aprofundada será realizada antes que o equipamento volte a funcionar", afirmou a empresa.