Oito estudantes foram resgatados nesta quinta-feira (28) após ficarem presos por horas em uma montanha-russa, no Texas, Estados Unidos. Os jovens ficaram suspensos a uma altura de aproximadamente 30 metros. As informações são da emissora ABC.
O caso aconteceu no parque Pleasure Pier, na cidade de Galveston. Imagens das câmeras de segurança mostram que o equipamento parou de funcionar às 17h21 (hora local). Os bombeiros chegaram minutos depois e realizaram a operação de resgate. O parque ficou fechado durante o salvamento. O helicóptero da afiliada da ABC registrou a ação.
Os estudantes que ficaram presos fazem parte do Houston Independent School District (HISD), o maior sistema de ensino público do Texas, e participavam de uma viagem escolar. Em nota, a instituição afirmou estar grata que os alunos foram resgatados e disse ter entrado em contato com as famílias dos envolvidos.
"Estamos agradecidos que todos os estudantes, equipes e acompanhantes estão bem. A administração escolar está em contato direto com as famílias de todos os estudantes que estavam na viagem."
A Landry's Inc., dona do Pleasure Pier, confirmou o problema na montanha-russa, mas disse que o travamento do brinquedo é o procedimento esperado em situação de mau funcionamento.
"Nossa prioridade passou a ser, imediatamente, a segurança dos nossos visitantes. Para isso, contatamos o Corpo de Bombeiros para auxiliar, garantindo que todos os visitantes fossem removidos do brinquedo em segurança. Uma inspeção aprofundada será realizada antes que o equipamento volte a funcionar", afirmou a empresa.
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