Voos no Aeroporto de Munique ficaram suspensos das 9 às 10 horas da manhãGetty Images/ Reprodução
Aeroporto de Munique suspende voos temporariamente após alerta de drone
Serviço voltou a funcionar depois que nenhuma ameaça foi encontrada por autoridades alemãs
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