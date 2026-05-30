Trump afirma que Ormuz está em águas internacionais e, por isso, não deve ser controlado pelo Irã - AFP

Trump afirma que Ormuz está em águas internacionais e, por isso, não deve ser controlado pelo IrãAFP

Publicado 30/05/2026 10:12

O Parlamento do Irã deverá aprovar em breve um projeto para formalizar a gestão e a soberania iraniana sobre o Estreito de Ormuz, declarou o integrante da Mesa Diretora da Casa, Alireza Salimi, à agência iraniana ISNA. A movimentação ocorre paralelamente às negociações entre Teerã e Washington para encerrar o conflito no Oriente Médio.

De acordo com Salimi, a proposta deverá se tornar uma lei permanente após a tramitação legislativa. "Todo o Estreito de Ormuz está localizado em águas territoriais do Irã e de Omã", disse o parlamentar, ressaltando que apenas os dois países têm autoridade para decidir sobre sua administração. Segundo ele, já houve conversas com Omã e o governo omanense manifestou aprovação preliminar ao plano. Na quinta-feira, 28, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, ameaçou a parceria entre Mascate e Teerã.

A iniciativa reforça a posição de Teerã em uma das principais divergências com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nesta sexta, 29, o republicano afirmou que Ormuz permanecerá aberto a todos, sustentando que a passagem marítima contempla águas internacionais e não deve ser controlada por nenhum país.

Já neste sábado, 30, o assessor do líder supremo iraniano, aiatolá Mojtaba Khamenei, Mohsen Rezaei, acusou Trump de "trair a diplomacia pela terceira vez". Em comunicado divulgado pela Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), Rezaei afirmou que o presidente americano demonstra não estar interessado em negociar ao manter o bloqueio naval e adotar uma postura considerada excessivamente rígida nas tratativas.