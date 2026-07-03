Trump chegou a chamar o pontífice de 'fraco' no combate ao crimeAFP
Papa Leão XIV pede moderação no debate público dos EUA
Sem citar Trump, pontífice pede respeito às opiniões alheias e reforça a importância da unidade nacional
Israel anuncia que matou combatente no Líbano
Exército afirmou que homem era 'terrorista'
Trump assume protagonismo das celebrações de 250 anos dos EUA
Comemoração da independência é marcada pela divisão política e pelo calor extremo
Netanyahu pediu reunião com Trump na Casa Branca, afirma site
Encontro entre os líderes pode acontecer na próxima semana
Zelensky diz que Rússia perdeu o controle do Mar Negro
Presidente ucraniano também anunciou a criação de uma nova Academia Naval em Odessa
Papa Leão XIV pede que Europa 'proteja' e 'integre' imigrantes
Pontífice visitou a ilha italiana de Lampedusa, onde ocorre a rota migratória mais mortal do mundo
Funeral de Ali Khamenei reúne milhares de fiéis
Autoridades preveem que entre 15 e 20 milhões de pessoas participem dessas homenagens apenas em Teerã
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