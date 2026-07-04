Não foi comprovado que homem pertencia ao Hezbollah - Reprodução / Forças de Defesa de Israel (IDF)

Não foi comprovado que homem pertencia ao HezbollahReprodução / Forças de Defesa de Israel (IDF)

Publicado 04/07/2026 18:30

Israel anunciou, neste sábado (4), a morte de um combatente no sul do Líbano. A área é ocupada pelo exército israelense, que enfrenta o grupo pró-iraniano Hezbollah.

Os soldados israelenses "identificaram um terrorista armado operando dentro da zona de segurança em Majdal Zoun", declarou o exército em um comunicado, e acrescentou que após inspecionar a área, as tropas "abriram fogo" e "neutralizaram" o homem.

Não foi imediatamente especificado se ele pertencia ao movimento xiita Hezbollah.

Segundo a agência oficial de notícias libanesa ANI, um helicóptero israelense realizou uma operação de rastreio em larga escala nas imediações de Majdal Zoun e "disparou cinco mísseis" na direção da aldeia.

A agência não informou de imediato sobre vítimas, mas indicou que um ataque aéreo israelense contra a aldeia de Mansouri feriu uma pessoa. Também informou sobre fogo de artilharia em outras áreas da região.