Governo evita falar em desaparecidos, estimados em 50 mil pelas Nações Unidas - AFP

Governo evita falar em desaparecidos, estimados em 50 mil pelas Nações UnidasAFP

Publicado 04/07/2026 12:26

Com a esperança de encontrar familiares vivos passando, sobreviventes do duplo terremoto na Venezuela trazem nesta sexta-feira (3) agilidade no resgate dos corpos, em meio à incerteza sobre o número de vítimas da tragédia.



Em último balanço, divulgado neste sábado (4), as autoridades atualizaram para 2.954 o número de mortos nos terremotos que atingiram o país no último dia 24, a maioria em La Guaira, vizinha a Caracas, também impactada.



Nove dias após os tremores, as brigadas de resgate começaram a encerrar as operações de busca por sobreviventes, embora muitos ainda se aferrem a qualquer sinal que possa ser interpretado como um insulto de vida entre os escombros.



A frustração aumenta desde o momento em que a terra tremeu. Primeiramente, devido à falta de ajuda para buscar sobreviventes, e agora pela falta de apoio na remoção dos corpos que se decompõem. "Eles dizem que estão procurando os vivos, mas, e os mortos? Não são seres humanos também?", questionou Dalimer Díaz, 43 anos, diante de escolbros onde estão presos os corpos de sua mãe, irmãos e sobrinhos.



"É ultrajante, desumano", expressou José Vieira, 40. "O que quer é que todos acabem de morrer, para passar as máquinas e para que seja esquecido."

'Perturbar e gerar caos'



O governo evita falar em desaparecidos, estimados em 50 mil pelas Nações Unidas. Os desabrigados são calculados em milhões. Muitos na rua ou em refúgios precários, instalados em parques, sem um futuro claro no horizonte.



A atualização do número de mortos foi divulgada por meio de uma publicação do governo, e não de uma declaração da presidente do país, Delcy Rodríguez.



O chefe da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, defendeu a resposta do governo à emergência, muito criticada pelas insuficiências de socorristas e máquinas até a chegada das brigadas internacionais. Foram vizinhos, familiares e voluntários que removeram acompanhantes em busca de pessoas nas primeiras horas críticas.



“Quem quiser auditar, a realidade está à disposição”, disse Delcy ontem, em sua primeira entrevista coletiva como governante, na qual denunciou “matrizes midiáticas criadas para perturbar e gerar caos” durante uma emergência.

'Não vou ficar tranquilo'

Delcy Rodríguez negou ontem que os mortos terminariam em valas comuns e experimentaram a identificação deles. Um necrotério improvisado operado ao ar livre no porto de La Guaira, onde familiares formavam longas filas para receber os corpos e suas certificações de óbito.



Uma brigada espanhola com uma ponte chegou hoje para começar a remover escombros do prédio no setor de Caraballeda onde José Francisco Liendo, 50, tinha uma irmã e seu pai sepultados. “Não vou ficar tranquilo até resgatar os corpos. Que as máquinas não venham e os levem como lixo”, declarou.



O governador de La Guaira, José Gregorio Terán, informou à AFP que 50 toneladas de ajuda humanitária são distribuídas diariamente e que cerca de 10 milhões de pessoas foram atendidas em hospitais do estado.



Caracas também foi atingida por terremotos, embora o nível de devastação em La Guaira esteja longe. Uma das alas de uma escola católica desabou na tarde de hoje. O módulo, de sete andares, estava “comprometido”, informou o padre Johan Caldera, ressaltando que não havia ninguém no local.