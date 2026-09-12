CIA retirou o sigilo de relatórios entregues a presidentes sobre a rede Saul Loeb / AFP
A decisão dá "uma transparência sem precedentes sobre a informação de inteligência mais sensível dos Estados Unidos sobre os anos anteriores e o dia posterior a um dos momentos mais obscuros da nossa história", afirmou a CIA em um comunicado.
"Estes informes traçam a evolução da compreensão que os analistas da CIA tiveram sobre a Al Qaeda e os esforços para destacar e advertir sobre os planos de ataque de Osama bin Laden, apesar de contar com informação escassa, vaga e imperfeita", destacou a agência.