Duas pessoas morreram nas região russa de Tula, ao sul de Moscou - Reprodução / Redes sociais

Duas pessoas morreram nas região russa de Tula, ao sul de MoscouReprodução / Redes sociais

Publicado 11/09/2026 07:41

A Rússia anunciou nesta sexta-feira (11) que ataques aéreos ucranianos contra o país deixaram dois mortos. O Ministério da Defesa de Moscou também informou que derrubou mais de 700 drones em 15 regiões e na Crimeia durante a noite anterior.