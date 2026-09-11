Duas pessoas morreram nas região russa de Tula, ao sul de MoscouReprodução / Redes sociais

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AFP
A Rússia anunciou nesta sexta-feira (11) que ataques aéreos ucranianos contra o país deixaram dois mortos. O Ministério da Defesa de Moscou também informou que derrubou mais de 700 drones em 15 regiões e na Crimeia durante a noite anterior.

"Os sistemas de defesa antiaérea interceptaram e destruíram 777 drones aéreos ucranianos", disse a pasta em um comunicado.

Na região de Tula, a quase 200 quilômetros ao sul de Moscou, duas pessoas morreram em ataques com drones, escreveu no Telegram o governador regional, Dmitri Miliaev. Outras três pessoas ficaram feridas.

Em Volgogrado, sul da Rússia, duas pessoas foram hospitalizadas após um ataque com mísseis ucranianos contra um prédio residencial, indicou o governador regional, Andrei Bocharov, em um comunicado.

Rússia e Ucrânia efetuam ataques de longo alcance há vários meses, direcionados com cada vez mais frequência contra alvos civis, como fábricas, refinarias, depósitos, infraestruturas portuárias e navios. Os ataques provocam um número crescente de vítimas civis.