Uma hora tem de sairIlustrativa

Publicado 19/11/2024 08:03 | Atualizado 19/11/2024 08:04

Natividade- Com medo de ser preso por dever pensão alimentícia, um morador do Parque Lajinha, se escondeu dentro do guarda-roupas, mas não teve sucesso, policiais do 29º BPM/Itaperuna, fizeram ele sair do armário.

O mandado de prisão era pela dívida de pensão, mas os PMs também acharam drogas na casa, 600 gramas de maconha, 90 gramas de cocaína e 18 cartuchos de arma de fogo calibre 28. Os entorpecentes estavam prontos para serem comercializados.

No mesmo dia, segunda-feira (19) ele foi apresentado na 140ª DP/Natividade sendo cumprido o mandado de prisão cível, acrescido pelo flagrante de tráfico de drogas.





NinoBellieny