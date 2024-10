Ilustração - VG

Publicado 29/10/2024 08:42 | Atualizado 29/10/2024 08:46

Natividade- O escritório da Emater-RJ no município, relatou nessa segunda-feira (28) o resultado do programa Campo Limpo, quando embalagens vazias de defensivos agrícolas foram recolhidas durante uma ação na semana passada, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural-Emater Rio, com aproximadamente 150 quilos de vasilhames recolhidos e destinados ao descarte correto.

O Parque de Exposições José Araújo Silva foi o local escolhido para o recebimento do material, com apoio da Comvaca-Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Vale do Carangola.



O jornalista e comunicador Vanderson Garcia comentou sobre o caso na Rádio Natividade FM: "O Brasil é recordista em recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos. A atividade é obrigatória, regulamentada por Lei Federal , a de nº 9.974. Antes não havia muito controle do destino final dessas embalagens. E quando estas são abandonadas no ambiente, enterradas ou descartadas em aterros, podem infectar o solo e rios".



NinoBellieny