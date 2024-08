Puma Concolor, a onça- parda - Pinterest

Puma Concolor, a onça- pardaPinterest

Publicado 16/08/2024 08:28 | Atualizado 16/08/2024 08:37

Natividade- A onça-parda, ( Puma Concolor), o maior felino do continente americano, é segundo o Ibama-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, uma espécie considerada vulnerável no Brasil.

Recentemente elas voltaram a atacar cabeças de gado na região rural de Natividade, causando prejuízo aos pecuaristas, embora dentro habitat delas, cada vez menor com o avanço das atividades econômicas humanas. Como equacionar um novo tipo de convivência em que os animais selvagens amparados pelas leis sejam respeitados e os produtores rurais não percam investimentos e anos de trabalho, é o desafio.

Por isto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, se reúne nesta tarde de sexta-feira (16), com a classe produtiva rural no auditório da Comvaca- Cooperativa Mista dos produtores Rurais do Vale do Carangola.



E traz o gerente de fauna do INEA-RJ-Instituto Estadual do Ambiente- INEA-RJ, Cléber Ferreira Graça Filho, para ensinar os diversos procedimentos de segurança, imprescindíveis para a convivência com as onças-pardas.

Ficha Técnica

Horário: 17 horas. Local: Auditório da COMVACA no Bairro Morada do Engenho, em Natividade.