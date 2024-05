Carcaças, sucatas, ferro-velho de sobra - Vanderson Garcia

Publicado 17/05/2024 17:28

Natividade- No próximo dia 24, a Prefeitura de Natividade vai leiloar sucatas por meio de sistema online da empresa Serra Leões.

As carcaças dos veículos estão até o momento no parque de exposições da cidade a espera do leilão. Serão 70 lotes e o lance mínimo vai começar em 100 reais para pessoas físicas e jurídicas que devem se inscrever previamente no site AQUI