Marco Antônio Toledo TaninhoFoto AndréGarcia

Publicado 16/05/2024 08:40

Natividade- O ex-prefeito de Natividade, Marcos Antônio Toledo, o Taninho, foi absolvido pela 8ª Câmara Criminal do TJRJ-Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em conclusão de recurso contra sentença de primeira instância.

Depois de uma longa análise feita pelos desembargadores, foi dado provimento à defesa do ex-prefeito, sendo ele absolvido e também Stênio Reis Pereira, empresário do ramo de material de construção.

Taninho, prefeito por dois mandatos consecutivos, (2008/2012 e 2012/2016), foi acusado por improbidade administrativa pela Comarca da Vara Única de Natividade, em abril de 2018, mas nessa quarta-feira (15) foi absolvido.

NinoBellieny com informações de André Garcia