Publicado 17/07/2024 09:08

Natividade- O geólogo e professor universitário aposentado Sebastião Menezes, colocou no Centro de Natividade, um ponto onde qualquer pessoa pode pegar dois livros, levar para casa e não devolver.

São diversos títulos de variados estilos de Literatura, segundo ele, "pequenas bibliotecas livres"

Uma vez por semana, exemplares de revistas e livros são renovados na "caixa do pensamento", no antigo Beco do P.U., atual Rua Renato Silva, em frente à janela da loja CredNatFácil, com acesso garantido para quem desejar apanhar um ou dois livros durante todos os dias.





NinoBellieny com informações de Vanderson Garcia