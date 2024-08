Ilustrativa - I.A. Orientada

Publicado 12/08/2024 10:51

Natividade- A Polícia Federal continua investigando quem são os proprietários das balsas e equipamentos do garimpo ilegal, destruídos por uma força-tarefa do Inea-Instituto Estadual do Ambiente. CEPAM- Comando de Policiamento Ambiental-RJ e a própria PF, na recente quarta-feira (8).

Misteriosamente não havia ninguém no local da garimpagem, mas a Polícia Federal já tem elementos importantes dentro da investigação em curso.

A Operação “Riqueza Oculta II”, como é chamada, tem combatido implacavelmente a prática ilegal de extração de ouro, nos rios Muriaé e Carangola, na bacia dos municípios fluminenses de Itaperuna, Natividade e Porciúncula, e a consequente poluição das águas pelos métodos usados pelo garimpo fora da lei.



NinoBellieny