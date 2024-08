Natividade, município da Região Noroeste do Estado do Rio - Arquivo

Publicado 26/08/2024 18:09 | Atualizado 26/08/2024 18:11

Natividade- Com as inscrições já encerradas, mais de 8 mil pessoas estão habilitadas a concorrerem à uma das 181 vagas, incluindo cadastro reserva, do concurso público da Prefeitura de Natividade.

Os 8.834 inscritos farão as provas de múltipla escolha em dois turnos, manhã e tarde do dia 29 de setembro próximo.



Os locais das provas ainda a serem divulgados, poderão ser em Itaperuna e Porciúncula, além de Natividade, devido ao grande número de candidatos.





NinoBellieny com informações de VandersonGarcia