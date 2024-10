No canto superior à direita, veículo em chamas - Print de vídeo

Publicado 04/10/2024 11:55

Natividade- Na madrugada de quinta-feira (3) uma caminhonete Saveiro Volkswagen, de cor preta, foi incendiada no Centro da cidade, por duas pessoas, uma dando cobertura, e outra jogando um líquido inflamável e ateando fogo, deixando o veículo parcialmente destruído, em frente à agência do Banco Itaú.

Bombeiros militares do Destacamento 4/21 estiveram no local debelando as chamas. Imagens das câmeras de segurança do entorno, registram a ação criminosa, mas ainda não foram identificados os causadores do sinistro, registrado na 140ª DP local.

NinoBellieny com informações iniciais de Jorge Luiz