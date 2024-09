Um dos focos - VandersonGarcia

Publicado 11/09/2024 14:01

Natividade- O município enfrenta há três dias, contando com esta quarta-feira (11), uma série de incêndios na zona rural, com perda de áreas de preservação ambiental e pastagens nas localidades de Pedra Rocha, Capanema, Santa Rosa e Monte Alegre.

O primeiro foco foi na comunidade do Cruzeiro, se espalhando pela região em um dos maiores estragos ambientais do Noroeste Fluminense. A Secretaria de Meio Ambiente de Natividade está no combate direto ao fogo, com a ajuda de trabalhadores rurais, do Corpo de Bombeiros Militar, e outros órgãos.



Na terça-feira (10) o município foi destaque negativo no estado do Rio de Janeiro, com o maior número de queimadas, segundo relatório do INPE-Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Qualidade do ar em declínio VandersonGarcia

NinoBellieny com informações de Vanderson Garcia