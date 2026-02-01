Taninho explica que o objetivo é facilitar ao cidadão interagir com ele, de forma democrática e direta - Foto Divulgação

Taninho explica que o objetivo é facilitar ao cidadão interagir com ele, de forma democrática e direta Foto Divulgação

Publicado 01/02/2026 15:55

Natividade – Governar com o povo e colocar a cara na reta, aberto às críticas e sugestões. Esta é a proposta do prefeito de Natividade, na região noroeste do estado do Rio de Janeiro, Marcos Antônio da Silva Toledo, popularmente conhecido como Taninho, ao criar o canal “Disque Taninho”.

A ferramenta funciona por meio do WhatsApp, no número 22 99803 4711, divulgado de forma regular para a população. O prefeito explica que o objetivo é facilitar ao cidadão interagir com ele diretamente, de forma democrática, aproximado a população da administração pública.

Taninho entende a iniciativa como uma parceria com potencial para facilitar ao governo detectar as demandas e buscar solucioná-las: “A proposta permite que problemas do cotidiano cheguem ao prefeito sem intermediação, envolvendo questões como troca de lâmpadas, buracos em vias públicas, problemas na rede de esgoto e outras situações recorrentes da rotina urbana”.

Natividade está localizado a cerca de 350 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro e tem aproximadamente 16 mil habitantes. É forte no turismo religioso e histórico, tendo como um dos atrativos o Sítio dos Milagres, fonte de orações, contendo um córrego com água considerada milagrosa pelos fiéis.

Há também o Santuário das aparições de Nossa Senhora da Natividade, padroeira do município, celebrada dia oito de setembro. Os registros resumem que o local concentra muita devoção e peregrinação, onde existem também relatos de aparições marianas em 1967.