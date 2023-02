Policiais militares do Operação Segurança Presente apreenderam com o preso uma faca e um celular roubado - Divulgação

Publicado 31/01/2023 23:58 | Atualizado 01/02/2023 00:12

Nilópolis – Policiais militares do Programa Segurança Presente e do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) de Nilópolis, prenderam na noite desta terça-feira (31/01), um homem que estava praticando assaltos com uma faca na parte superior da Estação de Trem, no Centro.

Em uma ação conjunta, após serem alertados por moradores, os policiais militares, junto com guardas civis municipais, localizaram o acusado, Gustavo Henrique Rodrigues Elias, na passarela da estação. Ao revistá-lo, foi encontrado o celular roubado de uma vítima (Fábio Silva Nascimento), além de uma faca utilizada no roubo.



Gustavo Henrique Rodrigues Elias foi preso e conduzido para a 54ª DP Divulgação O homem foi preso e conduzido para o registro da ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo).

