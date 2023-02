São professores, auxiliares de educação infantil, motoristas e vigias que já estão se integrando ao setor - Divulgação / PMN

Publicado 31/01/2023 18:03 | Atualizado 31/01/2023 18:08

Nilópolis - Nesta terça-feira (31/01), 345 novos concursados da Secretaria de Educação de Nilópolis terminam um curso de formação continuada oferecido pela equipe da secretaria e por palestrantes convidados. A acolhida foi realizada na II Igreja do Nazareno, na Rua Vereador Francisco Nunes, 1423, no Centro da cidade. São professores, auxiliares de educação infantil, motoristas e vigias que já estão se integrando ao setor. Há sete anos a secretaria não realizava um certame na área.

Na semana passada, os novos profissionais da educação nilopolitana conheceram cada modalidade de ensino e nesta puderam assistir às palestras da pedagoga e psicopedagoga clínica Isabel Parolin e da professora Jaqueline Moll, titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ex-integrante do Ministério da Educação de 2005 a 2013, onde foi responsável, entre outros, pela implantação do Programa de Educação de Jovens e Adultos integrado a Educação Profissional (PROEJA).

"Nosso objetivo é que eles entendam um pouco da rede, vejam o quanto somos apaixonados por educação. Queremos que eles se sintam acolhidos e já entrem compreendendo como é o processo educacional no nosso município", afirmou a secretária de Educação Débora Carlos, salientando que são pessoas que estudaram muito para passar no certame e não poderiam ser recebidas de forma diferente.

Na semana passada, os novos profissionais da educação nilopolitana conheceram cada modalidade de ensino Divulgação / PMN Por sua vez, a palestrante Isabel Parolin definiu assim a palestra que ministrou aos recém-chegados profissionais da educação de Nilópolis na segunda-feira: " Falei sobre a importância das relações interpessoais no processo de aprendizagem, a relação de uma alma humana com outra alma humana e os procedimentos para que isso ocorra".

Os professores contratadas podem dar aulas para os anos iniciais e também para educação infantil. Pedagoga com pós-graduação em psicopedagogia, Júlia Sant`Anna tem 26 anos e já tinha feito outros concursos, mas o de Nilópolis é o primeiro em que tomará posse. " Fomos muito bem-recebidas e estou encantada. É um município pequeno que faz um trabalho diferenciado", observou a moradora de Santa Cruz.



Amiga de Júlia, Kelly Martins, 28 anos, mora no mesmo bairro do Rio. Elas estudaram juntas para concorrer às provas do concurso para a Secretaria de Educação de Nilópolis. " Sou professora na rede pública de Barra Mansa (Sul Fluminense) e fica muito longe, são duas horas de carro e mais de 3 horas de ônibus", comparou Kelly, que faz o trajeto de Santa Cruz a Nilópolis em quarenta minutos de automóvel.



A palestrante Isabel Parolin falou sobre sobre a importância das relações interpessoais no processo de aprendizagem Divulgação / PMN Com experiência em educação, mas não em sala de aula, Dalvaniele Freitas, 42 anos, estava maravilhada com a acolhida. "Sinto harmonia, sinto cuidado na escolha de quem trouxe as reflexões. Eu trabalhava como auxiliar administrativo, mas aqui é a minha primeira matrícula. Sou pedagoga com pós em Gestão Integrada e estou concluindo pós em Educação Infantil e Suas Tecnologias, no Cecierj", contou Dalvaniele, que mora em Engenheiro Pedreira, distrito de Japeri. Os novos profissionais de educação começam a trabalhar no dia 6 de fevereiro, data do retorno das aulas na rede pública municipal.