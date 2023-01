A secretária municipal de Saúde, Lenise Monteiro, fez uma vistoria nos dois primeiros andares, ao lado engenheiro Graziani de Azevedo Cordeiro. - Divulgação / PMN

Publicado 26/01/2023 22:12

Nilópolis - A secretária de Saúde de Nilópolis, Lenise Monteiro, fez uma vistoria nesta terça-feira (24/01), nos dois primeiros andares do futuro Hospital Municipal Juscelino Kubitschek, no Centro. Ela percorreu o primeiro e segundo andares com o engenheiro da construtora Ribeiro Alves, responsável pela obra, Graziani de Azevedo Cordeiro.

Os operários da empresa estão construindo agora o pronto atendimento, a observação adulta e pediátrica, a sala vermelha e consultórios, leitos de observação pediátrica, sala para inalação, medicação e as salas de gesso e de medicamentos.



Lenise Monteiro visitou as dependências de serviço - vestiários, local para estoque de alimentos, cozinha, e as subestações de energia onde ficarão os gases medicinais. Ela passou também pelos setores de atendimento em psiquiatria, farmácia e almoxarifado.

Ao cruzar o andar da futura maternidade, o assessor técnico Anderson dos Santos, de 41 anos, conhecido como Borracha, comentou que nasceu na antiga maternidade do JK. A nova terá 25 leitos para atender mães que apresentem uma gestação de baixo risco.



"Queremos ser um hospital de referência, regional, que possa realizar cirurgias eletivas de hérnia e vesícula, por exemplo", afirmou a secretária de Saúde, acrescentando que o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (Cisbaf) e a Secretaria de Saúde do Estado auxiliam nos estudos técnicos, jurídicos e também na busca de verba que viabilize a nova classificação da unidade de saúde.





Organização do JK

A reativação do Hospital Municipal Juscelino Kubitschek é um pedido que os nilopolitanos e moradores de cidades próximas fazem há oito anos.

A unidade hospitalar contará com pronto atendimento infantil e pediátrico, emergência, recepção da maternidade, recepção e visitação, anexo e apoio, CTI, centro cirúrgico, centro pré e pós-parto, berçário e anexo.

Também serão instalados administração, o centro de material esterilizado, rouparia e laboratório, a enfermaria da cirurgia geral, com 27 leitos, com salas para preparo de medicamentos e prescrição médica e a enfermagem.