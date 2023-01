Depois de visitar os pacientes, o prefeito Abraãozinho esteve no posto e tirou uma fotografia com os agentes de saúde da unidade de saúde - Divulgação / PMN

Depois de visitar os pacientes, o prefeito Abraãozinho esteve no posto e tirou uma fotografia com os agentes de saúde da unidade de saúdeDivulgação / PMN

Publicado 25/01/2023 22:33 | Atualizado 25/01/2023 22:35

Nilópolis - O prefeito de Nilópolis, Abraãozinho (PL), e a vice Flávia Duarte (PL), entregaram remédios a moradores da cidade que estão inscritos no programa Hiperdia, na manhã desta terça-feira (24/01). Foi o início do trabalho realizado pelos agentes comunitários de saúde, responsáveis por fazer chegar às mãos dos nilopolitanos os medicamentos prescritos.



O Hiperdia é um programa da Estratégia de Saúde da Família para controle de pessoas hipertensas e diabéticas. Eles devem ir ao Complexo de Saúde Dr. Jorge David, onde serão cadastrados, depois entrevistados por um cardiologista e, por fim, incluídos no sistema de controle dos participantes. O complexo fica na Rua Senador Fernando Mendes, 1316, no Centro.

Agente de saúde da família do Posto do Paiol, Ramon de Jesus, levou Abraãozinho e Flávia Duarte à casa da aposentada Helena de Freitas, 69 anos. Depois de vencer um câncer de mama, dona Helena agora se vê às voltas com colesterol e diabetes altos. O prefeito foi lhe entregar caixas de rosuvastatina, medicação para baixar o colesterol.



O prefeito falou com os agentes sobre dois medicamentos que ela necessita para equilibrar o nível de glicose no sangue (Azukon e Nesina). Assim como dona Helena, quem necessitar de remédios que não estejam na grade de medicamentos deve procurar a farmácia judicial no Posto Central.

O prefeito Abraãozinho e a vice-prefeita Flávia Duarte entregaram remédios a moradores da cidade Divulgação / PMN



Um médico auditor vai analisar a solicitação e o processo com o pedido de compra será encaminhado à procuradoria municipal, e assim que for aprovado, será adquirido. Para se inscrever, é necessário ser um paciente com baixa renda. Tudo isso tornou-se possível graças a um convênio da Prefeitura com a Defensoria Pública, que dispensa o processo judicial.

Ali há duas farmacêuticas para atender os pacientes. Eles devem levar a receita e se cadastrar lá. A receita passa por um processo administrativo, junto com todos os documentos dela (identidade, CPF, comprovante de residência, laudo médico e receita).Um médico auditor vai analisar a solicitação e o processo com o pedido de compra será encaminhado à procuradoria municipal, e assim que for aprovado, será adquirido. Para se inscrever, é necessário ser um paciente com baixa renda. Tudo isso tornou-se possível graças a um convênio da Prefeitura com a Defensoria Pública, que dispensa o processo judicial.

Paiol

Há 26 agentes comunitários de saúde locados no Posto Dr. Dorwil Lacerda, no Paiol. Eles trabalham de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Cada um deles é responsável por atender microáreas divididas por cinco ruas.