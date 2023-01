As inscrições serão online, a partir das 18h, e seguirão até o dia 28 de janeiro - Divulgação / PMN

As inscrições serão online, a partir das 18h, e seguirão até o dia 28 de janeiroDivulgação / PMN

Nilópolis - A Secretaria de Educação de Nilópolis abre nesta terça-feira (24/01) as inscrições da segunda fase de pré-matrículas para o ano letivo de 2023 na rede municipal de ensino. As inscrições serão online, a partir das 18h, e seguirão até o dia 28 de janeiro para os segmentos de Educação Infantil – creche e pré-escola -, Educação Especial e Ensino Fundamental. A pré-matrícula deve ser feita no site: https://nilopoliseduca.com.br/matricula/nova Quem se inscreveu na primeira fase e não foi contemplado, precisa se inscrever novamente. Para o segmento de Educação de Jovens e Adultos (EJA), os interessados podem ir presencialmente na Escola Municipal Professor José D'Alessandro, no Cabuís, ou na Escola Municipal Vereador Orlando Hungria, no Centro, para realizar a matrícula.

No ato da inscrição on-line os interessados deverão preencher um formulário com nome completo do candidato; CPF do candidato, se possuir; nome dos pais ou responsáveis; data de nascimento; CPF do responsável legal; e-mail (obrigatório); telefone fixo ou móvel (obrigatório); rede escolar de origem (se já estudou antes) e comprovante de residência no município de Nilópolis no nome do responsável legal.



O responsável pelo aluno deverá selecionar até duas opções de unidades escolares que desejariam matricular o candidato, por ordem de preferência. Entre os critérios analisados pela Secretaria de Educação estão: a residência na cidade, irmãos na mesma unidade escolar e ser beneficiário do programa Bolsa Família.



O resultado será divulgado dia 1º de fevereiro Divulgação / PMN O resultado será divulgado dia 1º de fevereiro. A confirmação de matrícula acontecerá presencialmente na unidade escolar após o resultado. É de responsabilidade do candidato ou de seu representante legal acompanhar a divulgação.