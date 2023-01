Cerca de 30 novos pontos de iluminação foram implantadas nos locais, melhorando a circulação dos pedestres - Divulgação / PMN

Cerca de 30 novos pontos de iluminação foram implantadas nos locais, melhorando a circulação dos pedestresDivulgação / PMN

Publicado 20/01/2023 12:35 | Atualizado 20/01/2023 12:36

Nilópolis - O prefeito de Nilópolis, Abraãozinho David (PL), e o ex-secretário municipal de Obras e atual vereador Flávio Vergueiro (PSD), vistoriaram as passarelas do Centro, na altura da Manoel Reis e da Mario de Araujo, na última quarta-feira (18/01). Os locais receberam nova iluminação, pavimentação e guarda-corpo. A visita foi para verificar se as mudanças trouxeram benefícios para a população.



O prefeito Abraãozinho David (PL), e o ex-secretário municipal de Obras e atual vereador Flávio Vergueiro (PSD), vistoriaram as passarelas Divulgação / PMN

As benfeitorias fazem parte do pacote ‘Dá-lhe, Obras!’, realizado em parceria com o Governo do Estado. “Estamos cuidando com carinho de cada ponto da nossa cidade e melhorando a vida da nossa população”, destacou o vereador Flávio Vergueiro, engenheiro responsável pelo projeto. Cerca de 30 novos pontos de iluminação foram implantadas nos locais, melhorando a circulação dos pedestres. “Agora a gente tem o compromisso de restaurar todas as outras passarelas da cidade, para dar mais acessibilidade e mais segurança para a população”, garantiu o prefeito, ressaltando que irá cobrar da Supervia melhorias nas passarelas de acesso às estações de Nilópolis e Olinda, que são de responsabilidade da concessionária.As benfeitorias fazem parte do pacote ‘Dá-lhe, Obras!’, realizado em parceria com o Governo do Estado. “Estamos cuidando com carinho de cada ponto da nossa cidade e melhorando a vida da nossa população”, destacou o vereador Flávio Vergueiro, engenheiro responsável pelo projeto.

Moradores que passavam no momento da visita elogiaram as mudanças, que trouxeram muito mais segurança para os locais. “Tá ótimo, ficando bem melhor mesmo”, falou uma, agradecendo e abraçando o prefeito em seguida.