Interessados em se tornar um ator podem se matricular na Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes de segunda a sexta-feira, das 9h às 17hDivulgação / PMN

Publicado 19/01/2023 23:36

Nilópolis - A Secretaria de Cultura de Nilópolis ainda tem vagas disponíveis para os nilopolitanos nos cursos de balé e teatro, oferecidos pela Escola Municipal de Dança Anna Pavlova e Escola Municipal de Teatro Celso Mosciaro. As aulas de balé são para crianças de quatro a dez anos, e no caso do teatro são ofertadas vagas para turmas de teatro infantil, adolescente e adulto.

Interessados em se tornar um ator da cidade podem se matricular na Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. É necessário portar os seguintes documentos: original e cópia da identidade e comprovante de residência (cópia). Declaração escolar ou comprovante de escolaridade para alunos menores de 18 anos, 2 fotos 3X4 e uma lata de leite em pó, que será doada à crianças em situação de vulnerabilidade social.

Para as aulas de dança, a inscrição será no próximo mês, nos dias 6 e 7 de fevereiro. Interessados devem comparecer à escola, no bairro Frigorífico, das 9h30 às 12h, com cópias dos documentos: declaração escolar, 2 fotos da criança, comprovante de residência, atestado médico, identidade do responsável, CPF da criança; certidão de nascimento e uma lata de leite em pó. Também devem levar uma pasta modelo 17 cor de rosa.

A Usina de Cultura está localizada na Estrada Eliseu de Alvarenga, 384 - Olinda.

Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail: escoladeteatro@nilopolis.rj.gov.br ou pelo Instagram: @emtcelso.

A Escola Municipal de Dança está localizada no Ciep 136 - Professora Stella de Queiroz Pinheiro. Estrada Doutor Rufino Gonçalves Ferreira, s/n - bairro Frigorífico.