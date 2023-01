Todo o mato foi cortado e o lixo, que havia sido descartado de maneira irregular, também foi retirado do terreno - Divulgação / PMN

Todo o mato foi cortado e o lixo, que havia sido descartado de maneira irregular, também foi retirado do terrenoDivulgação / PMN

Publicado 18/01/2023 12:26 | Atualizado 18/01/2023 12:27

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Semserp), realizou nesta terça-feira (17/01), a limpeza do terreno da antiga sede da prefeitura, na esquina da Avenida Mirandela com João Pessoa, no Centro. Todo o mato foi cortado e o lixo, que havia sido descartado de maneira irregular, também foi retirado do terreno. A iniciativa atende uma demanda dos moradores da área.

A Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Sanitária e o Controle de Vetores fizeram parte da ação para diminuir os focos de vetores como o mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, no local. Por conta do verão, a incidência de casos costuma ser maior.

O secretário municipal da Semserp, Rodrigo Neca, acompanhou de perto o trabalho da equipe. Segundo ele, a limpeza do espaço é fundamental para que haja a prevenção de doenças endêmicas ocasionadas pela água parada, além de ser uma questão de segurança.



A Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Sanitária e o Controle de Vetores fizeram parte da ação para diminuir os focos do mosquito aedes aegypti Divulgação / PMN

A Secretaria de Saúde salientou ainda que irá realizar agenda de visitas às residências para conscientização contra a água parada e a proliferação dos mosquitos. A limpeza do terreno da antiga Prefeitura Municipal será constante nos próximos meses, com o corte do mato e a retirada de resíduos que forem descartados irregularmente no terreno. “Recebemos muitas reclamações em relação ao espaço onde funcionava a Prefeitura. Aqui é um terreno que está em questão judicial, onde nem o poder público e nem o comprador tem a posse. Estamos entrando aqui com suporte na legislação, apoiando-se na questão de segurança pública e saúde, pois há o acúmulo de água, que pode ocasionar dengue e chikungunya”, explica Rodrigo Neca.A Secretaria de Saúde salientou ainda que irá realizar agenda de visitas às residências para conscientização contra a água parada e a proliferação dos mosquitos. A limpeza do terreno da antiga Prefeitura Municipal será constante nos próximos meses, com o corte do mato e a retirada de resíduos que forem descartados irregularmente no terreno.

Na última semana, a Secretaria Municipal de Segurança também reforçou o patrulhamento no entorno do local.