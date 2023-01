Os salários são de R$2.300 para o cargo de nível médio, R$2.050 para o arquivista e R$2.500 para o contador - Divulgação

Os salários são de R$2.300 para o cargo de nível médio, R$2.050 para o arquivista e R$2.500 para o contadorDivulgação

Publicado 14/01/2023 00:17 | Atualizado 14/01/2023 00:20

Nilópolis - A Câmara Municipal de Nilópolis lançou nesta sexta-feira (13/01) o edital do seu Concurso Público para 28 vagas efetivas em cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia entre R$2.050; R$2.300 e R$2.500. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 de janeiro e 5 de março. Os valores das inscrições está entre R$ 80 e R$ 105.

Os interessados podem buscar mais informações no Edital (Ensino Médio) / Edital (Superior) do concurso, no site da organizadora do certame: Instituto Brasileiro de Planejamento e Gestão: