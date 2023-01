Vista aérea da Praça dos Estudantes reformada e com a base do Segurança Presente - Divulgação

Vista aérea da Praça dos Estudantes reformada e com a base do Segurança PresenteDivulgação

Publicado 12/01/2023 22:01 | Atualizado 12/01/2023 22:02

Nilópolis - Uma das praças mais movimentadas de Nilópolis foi totalmente reformada e entregue à população nesta quinta-feira (12/01). A obra foi feita por indicação legislativa do vereador Orlando Hungria (Solidariedade). Mais conhecida como Praça dos Estudantes, no Centro, o novo espaço recebeu a aprovação dos comerciantes e frequentadores.

A área de lazer ganhou pisos de granito e espaço com novo parquinho para crianças. Foram plantadas árvores, instalados bancos e nova iluminação com led. Ivaneide Marina, de 50 anos, trabalha como vendedora há quase cinco anos no local, e gostou do resultado.

"Buscamos cada dia mais dar ao nosso povo nilopolitano melhores condições de vida", destacou o prefeito Abraãozinho (PL).

Além disso, a praça ganhou estrutura metálica com telha de policarbonato na área dos bares. A equipe da Secretaria Municipal de Obras enxergou a necessidade de adicionar uma cobertura para dar mais conforto para os frequentadores.

A inauguração da Praça dos Estudantes trouxe uma novidade, o programa Segurança Presente, em parceria com o Governo do Estado.

O empresário Alife Bruno Souza, de 29 anos, frequenta a praça e agora se sente mais seguro. "Está bem melhor. A praça está muito mais bonita. Ficou um ambiente bem mais agradável. Agora com a base da Segurança Presente ficou bem melhor a questão de segurança. Me sinto mais seguro em curtir aqui a praça."