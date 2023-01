Território Sonhado é uma experiência sensorial que une cultura e sustentabilidade e nos convida a imaginar um futuro mais sustentável e em sintonia com a natureza - Divulgação

Publicado 11/01/2023 17:12

Nilópolis - O Parque Natural do Gericinó Prefeito Farid Abrão, em Nilópolis, será palco da exposição artística instalativa "Território Sonhado”. Com incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do Edital Retomada Cultural RJ 2, a mostra terá início no próximo domingo (15/01), às 10h, e seguirá até o dia 3 de fevereiro.

"Território Sonhado" é uma experiência sensorial contemplativa que une cultura e sustentabilidade e nos convida a imaginar um futuro mais sustentável e em sintonia com a natureza. Através de fotografias, artes digitais e obras interativas, o projeto visa celebrar a estética baixadense de quintais, gambiarras criativas e fazeres comunitários, e poderá ser visitado todos os dias, das 06h às 18h.

O Parque Natural do Gericinó Prefeito Farid Abrão fica localizado na rua Antônio João Mendonça, s/n - Centro Divulgação / PMN Com curadoria de Catu Rizo, a instalação reúne obras de quatro mulheres nascidas na Baixada Fluminense: Adrielle Vieira, Bella Tavares, Catu Rizo e Lidi Oliveira.

Durante sua abertura, o evento terá uma programação especial com homenagens a coletivos culturais da baixada, roda de conversa com as artistas expositoras, carimbó e sessão de cinema organizada pelo cineclube itinerante Xuxu com xis.



Programação O Parque Natural do Gericinó Prefeito Farid Abrão fica localizado na rua Antônio João Mendonça, s/n, bairro Manoel Reis, em Nilópolis.

Evento de abertura: 15 de janeiro (domingo), a partir das 10h.

• 10h - Homenagem a coletivos culturais da Baixada Fluminense

• 10h30 - 12h Roda de conversa com as artistas expositoras e visita guiada pelas obras com performance da artista Flaviane Damasceno.

• 12h30 -13h - Pocket show do músico Maurício Galo

• 15h30 - Carimbó: Flores da alegria

• 17h - Cineclube Xuxu com xis com exibição de quatro produções baixadenses

• 18h30 - Toques para Odudua

Evento de encerramento: 29 de janeiro, a partir das 15h.

• 15h: Espetáculo MARGINAL Y-GÜAÇU.

• 16h às 17h30 Roda de conversa sobre os diálogos entre "Arte, Cidade e Tecnologias Sociais" que contará com a presença da professora Ana Paula Alves Ribeiro (FEBF-UERJ), Pâmela Ohnitram, cineasta e cineclubista e mediação da curadora e artista Catu Rizo

• 17h30- Pocket-Show do rapper Mau du Carta.