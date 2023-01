O prefeito Abraãozinho (camiseta preta) posa ao lado van adaptada com a secretária de Saúde, Lenise Monteiro, do gerente executivo jurídico da SuperVia, Eduardo Santiago, e o assessor jurídico do Ministério Público, Gustavo Cardoso - Divulgação / PMN

Publicado 09/01/2023 16:34 | Atualizado 09/01/2023 16:47





Na manhã desta segunda-feira (09/01), o prefeito Abraãozinho (PL) recebeu em seu gabinete a secretária municipal de Saúde, Lenise Monteiro; o gerente executivo jurídico da SuperVia, Eduardo Santiago; e o assessor jurídico do Ministério Público, Gustavo Cardoso, e fez questão de agradecer a doação do veículo.

O veículo contém quatro espaços destinados para cadeiras de rodas, incluindo cinto de segurança e travas Divulgação / PMN

A iniciativa da Supervia é um desdobramento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a concessionária que administra o serviço de trens urbanos no Rio de Janeiro.

TAC

A iniciativa da Supervia é um desdobramento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a concessionária que administra o serviço de trens urbanos no Rio de Janeiro.

Além do objetivo principal do TAC, que é a realização de obras que garantam a acessibilidade em 104 estações e 20 trens, a título de danos morais coletivos, a Supervia também se comprometeu a adquirir veículos para 12 municípios abrangidos pela malha ferroviária, entre outras obrigações.

No último mês de dezembro, o município de Nova Iguaçu foi o primeiro a receber a nova van adaptada. Duque de Caxias e o Rio de Janeiro também serão contemplados com a doação.