O "Encontros do Quilombos" promete sacudir o Centro, de Nilópolis, no dia 21 de janeiro com a Beija-Flor, Portela e Império Serrano - Divulgação

Publicado 06/01/2023 18:58 | Atualizado 06/01/2023 19:01

Nilópolis – Os amantes do samba que já estão ansiosos para o Carnaval 2023, terão que esperar mais um pouco para acompanhar mais uma edição do “Encontro de Quilombos”, o ensaio de rua da Beija-Flor, pelas vias do Centro, de Nilópolis. O primeiro ensaio do ano, aconteceria neste sábado (07/01), tendo o Império Serrano como convidado. Devido, as fortes chuvas previstas para o dia, a escola de samba nilopolitana resolveu adiar para o dia 21 de janeiro o novo encontro da agremiação com os foliões

Na oportunidade, a Beija-Flor receberá como convidadas as coirmãs do samba carioca, Império Serrano e a Portela, na Avenida Mirandela, no Centro.