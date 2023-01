A Beija-Flor desfilará na segunda-feira (20/01) de Carnaval com o enredo "Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência" - Divulgação / Eduardo Hollanda

Publicado 04/01/2023 19:08 | Atualizado 04/01/2023 19:27

Nilópolis - A Beija-Flor de Nilópolis realiza neste sábado (07/01) o primeiro Ensaio de Rua de 2023. A escola de samba nilopolitana realiza mais uma edição do “Encontro de Quilombos”, recebendo como convidada na Avenida Mirandela, no Centro, de Nilópolis, o Império Serrano. A verde e branco de Madureira realiza a concentração a partir das 18h, na esquina com a Rua João Evangelista de Carvalho. Enquanto a Beija-Flor, se reúne às 19h, se apresentando logo em seguida para o público. Tudo gratuito para os foliões.



Em 2023, o Império Serrano homenageará o sambista Arlindo Cruz, com fortes ligações com a agremiação e que brilhou no Grupo Fundo de Quintal, e em carreira solo, como um dos principais cantores e compositores do samba nacional.

A Beija-Flor será a quinta agremiação a desfilar pelo Grupo Especial na segunda-feira (20/01) de Carnaval, com o enredo “Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência”, dos carnavalescos André Rodrigues e Alexandre Louzada.



Serviço - “Encontro de Quilombos” - Ensaio de Rua



Data: Dia 7 de janeiro (sábado)

Convidado: GRES Império Serrano

Horários: Império Serrano se concentra às 18h e a Beija-Flor às 19h

Local: Avenida Mirandela, no Centro, de Nilópolis