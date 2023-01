As crianças já estão aproveitando as novas áreas de lazer - Divulgação / PMN

As crianças já estão aproveitando as novas áreas de lazerDivulgação / PMN

Publicado 03/01/2023 12:11 | Atualizado 03/01/2023 12:17

A prefeito Abraãozinho descerra a placa de uma das praças inauguradas Divulgação / PMN

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis inaugurou na última quarta-feira (28/12), três novas praças onde crianças, jovens, adultos e idosos poderão viver horas de lazer. O Campo do Vasquinho, no Cabuis, a Praça 21 de agosto, em Nova Cidade, e a Praça de Esportes da Armada, no bairro Nossa Senhora de Fátima, foram entregues pelo prefeito Abraãozinho David (PL).''Mesmo no fim do ano, estamos aqui entregando mais essas benfeitorias para a população. A gente sabe que as dificuldades são muitas, mas continuaremos trabalhando todos os dias para melhorar a vida de cada morador dessa cidade", salientou o prefeito Abraãozinho David.O Campo do Vasquinho ganhou novo campo com grama sintética, parquinho, quadra esportiva fechada com banheiros feminino e masculino, cozinha e depósito. A Secretaria de Obras colocou também na área de lazer mesas com cadeira e banheiros, sala de jogos, vestiários, quiosque e churrasqueira do lado de fora. A aposentada Auraci Peçanha, 76 anos e moradora do bairro do Cabuis, contou que estava na expectativa da inauguração e ficou feliz com a nova praça. “Faço caminhada aqui 40 minutos todo dia, e estava esperando a inauguração. Ficou muito bonita, eu adorei”, completou ela.Já em Nova Cidade, a Praça 21 de agosto ganhou nova quadra, parquinho, academia ao ar livre, quiosque e nova iluminação. A dona de casa Rosélia Alves, de 65 anos, aproveitou para levar a neta Fernanda de 4 anos, para brincar na nova praça.Na Praça da Armada, quem gosta de esportes pode se divertir na quadra esportiva, no campo de grama sintética e ter sua torcida acompanhando as competições na arquibancada, ou jogar damas ou cartas nas mesas com bancos. Aparelhos de ginástica para a terceira idade, novos brinquedos e quiosque com banheiro também foram instalados.O aposentado Janilson Correa, de 67 anos, mora no bairro há 40 anos e frequenta o bar em frente a Praça da Armada. Ele é mais um morador que se mostrou satisfeito com a realização da prefeitura. “Todo mundo daqui aproveita essa praça. Vem gente de fora jogar bola aqui. Espero que os nilopolitanos ajudem a conservar”, contou ele.Compareceram nas inaugurações o ex-secretário municipal de Governo, Ricardo Abrão, o secretário municipal de Obras, Arthur Ribeiro, o secretário municipal de Trabalho Eduardo Amorim, de Meio Ambiente, Dean Senra, e os vereadores Flávio Vergueiro, Alvinho, Leandro Hungria e Jorginho Scalise.