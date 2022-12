Ricardo Abrão é o primeiro suplente do partido União Brasil e obteve 43.219 votos nas eleições de 2022 - Divulgação

Ricardo Abrão é o primeiro suplente do partido União Brasil e obteve 43.219 votos nas eleições de 2022Divulgação

Publicado 30/12/2022 10:35 | Atualizado 30/12/2022 10:56

Nilópolis – Parece que a sorte sorriu para Ricardo Abrão neste final do ano. A nomeação da deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) para o Ministério do Turismo pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, conduzirá o político de Nilópolis a Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), no início de 2023. Abrão é o primeiro suplente do União Brasil no Estado do Rio de Janeiro, obtendo 43.219 votos nas eleições de 2022.



O advogado Ricardo Martins David, tem 50 anos e já foi deputado estadual por dois mandatos. Pertence a família tradicional política de Nilópolis. É filho do ex-prefeito nilopolitano, Farid Abrão David, falecido em 2020, além de ser primo do atual Chefe do Executivo Municipal, Abraãozinho (PL). Também exerceu diversos cargos dentro do executivo do município.

Rafael Nobre, também do União Brasil, será o representante de Nilópolis na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).