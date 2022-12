Neguinho da Beija-Flor se apresenta, às 20h, na Praça da Liberdade - Divulgação

Publicado 27/12/2022 23:47

Nilópolis – O cantor Neguinho da Beija-Flor será uma das atrações do Ano Novo, em Petrópolis. A voz marcante da escola de samba nilopolitana se apresenta neste domingo (01/01), às 20h, na Praça da Liberdade, no Centro, da Cidade Imperial. E o melhor, um belo show recheado de sucessos, tudo gratuito.

Não faltarão os sambas mais famosos da Beija-Flor, além dos muitos sucessos do cantor e compositor como: "Negra Ângela", “Magali”, ”Malandro é malandro, mané é mané... ”, “Obrigado Jesus”, “Bem melhor que você ”, “Malandro também chora “ e “O campeão” (“Domingo eu vou ao Maracanã”), que, tornou-se o hino oficial do Estádio do Maracanã, em 2021.



O show integra o Natal Imperial, um evento consagrado do calendário oficial da cidade, realizado pela prefeitura petropolitana, com patrocínio da Claro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LIC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, com curadoria, produção e comercialização da Dellarte (empresa licitada pela Prefeitura, por meio do Instituto Municipal de Cultura - IMC).

Entrada Franca