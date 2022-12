A mudança não impedirá os nilopolitanos de degustar o pastel com caldo de cana, trocar ideia com amigos ou conferir as novidades na Feira que é Patrimônio Cultural de Nilópolis - Divulgação / PMN

A mudança não impedirá os nilopolitanos de degustar o pastel com caldo de cana, trocar ideia com amigos ou conferir as novidades na Feira que é Patrimônio Cultural de NilópolisDivulgação / PMN

Publicado 22/12/2022 22:40 | Atualizado 22/12/2022 22:45

Nilópolis – Por conta das festas de fim de ano (Natal e Ano Novo), a tradicional Feira Livre da Avenida Mirandela, no Centro, de Nilópolis, acontecerá aos sábados (24/12 e 31/12), e não aos domingos (25/12 e 01/01), nessas próximas duas semanas.

A mudança não impedirá os nilopolitanos de degustar o tradicional pastel de feira com caldo de cana, comprar frutas, passear, trocar ideia com amigos ou conferir as novidades. A Feira Livre da Mirandela é parada certa por centenas de populares.



O Governo Municipal sancionou a Lei 6.646/2021, que reconhece esse clássico símbolo do município em Patrimônio Cultural.