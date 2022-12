A Unidade Móvel funciona em um caminhão dividido em duas salas, uma equipada com mamógrafo e outra com mesa ginecológica para realização do Papanicolau - Divulgação / PMN

Publicado 22/12/2022 19:03 | Atualizado 22/12/2022 19:03

Nilópolis - Desde o dia 25 de outubro até 20 de dezembro deste ano, a Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher permaneceu no Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, em Nilópolis. Durante este período, foram realizados 266 exames preventivos de colo do útero (Papanicolau) e 432 mamografias.



Uma parceria da Prefeitura de Nilópolis com o Sesc, permitiu a prestação desse serviço, inicialmente promovido por causa da campanha Outubro Rosa. Mas a ação foi estendida por dois meses, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Antes, de junho a outubro, o veículo ficou estacionado no Centro de Eventos, no bairro Frigorífico, onde atendeu também. Somando as consultas nos dois locais, 502 mulheres realizaram o exame preventivo e 769 fizeram mamografias.

A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher funciona em um caminhão dividido em duas salas, uma equipada com mamógrafo e outra com mesa ginecológica para realização do Papanicolau.



A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que o laudo foi feito pelo Hospital de Câncer de Barretos (SP), também conhecido como Hospital de Amor. A instituição, que é referência nacional no tratamento do câncer, encaminhou o resultado à Semusa, que, por sua vez, os entregou às pacientes. Para agendar e realizar o atendimento, era necessário o pedido médico do exame, que poderia ser solicitado em todos os postos de saúde do município.