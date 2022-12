Fazendo trança em crianças e adultos - Divulgação / PMN

Publicado 20/12/2022 13:49 | Atualizado 20/12/2022 13:53

Nilópolis - A Secretaria de Desenvolvimento Social de Nilópolis, promoveu uma ação social para adultos e crianças no último sábado (17/12), na Escola Municipal Benigno Ribeiro, bairro do Cabral. O prefeito Abraãozinho David (PL), a vice-prefeita Flávia Duarte (PL) e o presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Nobre (União Brasil), participaram do evento.



Crianças e adultos tiveram a oportunidade de fazerem tranças na ação social Divulgação

Entre os trabalhos fornecidos estavam gratuidade para emissão de documentos pelo Detran, orientações sobre como solicitar o bolsa família, com encaminhamento direto para a Secretaria de Desenvolvimento Social; aferição de pressão arterial, aplicação de flúor, design de sobrancelhas; trança nagô, barbeiros para crianças e adultos. Enquanto os adultos eram atendidos pelas secretarias de Desenvolvimento Social, Educação e Saúde, 400 pequenos receberam presentes de Papai Noel doados pela Associação dos Servidores Municipais, Estaduais e Federais do RJ (Assist). A Secretaria de Segurança foi representada pela Guarda Municipal, que ajudou na organização do evento.

Idosas que participam da casa da terceira idade se apresentaram com um número da dança carimbó. A academia Farias Fit doou os lanches dos pequenos, que também receberam a visita do atleta profissional de MMA Yago Bryan. Ex-morador de rua, ele tornou-se campeão South American do evento internacional Shotto Japan, no Japão. Idealizador e fundador do projeto social Yago Bryan formando campeões, Yago fez questão de apoiar a atividade.



Todo o grupo reunido da Escola Benigno Ribeiro com o prefeito Abraãozinho e a vice Flávio Duarte, que prestigiaram a ação social Divulgação / PMN

Servidores lotados no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) explicaram que casos podem ser atendidos na instituição: pessoas com histórico de violência física, psicológica e negligência; violência sexual; afastamento do convívio familiar devido à medida de proteção; situação de rua; abandono; trabalho infantil; discriminação por orientação sexual, raça ou etnia; e descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família em decorrência de violação de direitos. Eles também orientaram quem queria informações sobre o trabalho do Conselho Tutelar, órgão do município que tem como principal função zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. O Conselho foi criado junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990.