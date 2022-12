Os nilopolitanos vivem a expectativa do novo concurso para a Câmara Municipal - Divulgação / CMN

Publicado 15/12/2022 23:34 | Atualizado 15/12/2022 23:39

Nilópolis – A Câmara Municipal de Nilópolis definiu o Instituto Brasileiro de Planejamento e Gestão (IBPG), de Nova Iguaçu (RJ), como o organizador do próximo concurso público da Casa Legislativa, o que deve acontecer em 2023. A escolha aconteceu por dispensa de licitação, publicada no Diário Oficial, no dia 10 de novembro de 2022. A informação inicial foi da Folha Dirigida, confirma pelo O Dia/Nilópolis