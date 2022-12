Além da poesia e da música, teve exposição de materiais feitos nas oficinas de artesanato e brechó - Divulgação / PMN

Nilópolis - O Clube Nilopolitano foi palco do Concurso de Poesia Cuidando em Liberdade, na última segunda-feira (12/12), com os frequentadores do Centro De Atenção Psicossocial Espaço Vivo (Caps II) e Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Novos Tempos (Caps Ad), de Nilópolis. Dez poesias foram apresentadas para os jurados.

'Juntos vamos vencer o preconceito', trecho da música composta e cantada pelos participantes ecoou pelo salão. Além da poesia e da música, teve exposição de materiais feitos nas oficinas de artesanato e brechó.



'Eu faço da dificuldade a minha motivação', diz o trecho da poesia de Alba Valéria que conquistou o primeiro lugar. Jorge Parente ficou em segundo com 'A morte e ressureição do sabiá'. O terceiro lugar foi para o 'Pensamento', texto escrito por Dario Ribeiro da Silva. Eles receberam troféu e cesta com guloseimas. Diretora do Programa Saúde Mental há três anos, Simone Portes Barbosa destacou o objetivo do evento. "Mostrarmos para a sociedade que não precisa excluí-los, é possível incluir na sociedade, eles fazem parte dela. Através da poesia eles conseguem expressar seus sentimentos."'Eu faço da dificuldade a minha motivação', diz o trecho da poesia de Alba Valéria que conquistou o primeiro lugar. Jorge Parente ficou em segundo com 'A morte e ressureição do sabiá'. O terceiro lugar foi para o 'Pensamento', texto escrito por Dario Ribeiro da Silva. Eles receberam troféu e cesta com guloseimas.

Jorge Rosa, de 68 anos, faz parte do Caps há oito anos. "Todos que chegam ao Caps tem o direito de fazer uma canção contando a sua história. A convivência nesse lugar tem me proporcionado muita coisa boa. Estou para gravar clipe. A música me faz muito bem'', contou o frequentador após cantar 'Hoje estou limpo para encontrar novos amigos para me ajudar'.