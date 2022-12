Além das palestras, foram distribuídos autotestes, preservativos e panfletos - Divulgação / PMN

Publicado 12/12/2022 16:41 | Atualizado 12/12/2022 16:42

Nilópolis - O workshop de saúde focado em multidisciplinaridade na linha de cuidados com a Aids reuniu estudantes na II Igreja do Nazareno, na tarde da última quarta-feira (07/12), em Nilópolis. Além das palestras, foram distribuídos autotestes, preservativos e panfletos.



Portador do vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) há 20 anos, I. A. convive com o vírus mas não desenvolveu a doença. Ele contou suas experiências. “Eu trabalhava em um local e conheci uma pessoa e fomos morar juntos. Eu não sabia que ela era uma portadora do HIV. Ela engravidou e teve um filho meu, graças a Deus nasceu bem de saúde. A partir daí comecei a perder minha saúde. Trato há 20 anos e hoje vivo minha vida normalmente”.



A ação fez parte dos eventos do Dezembro Vermelho promovidos pela Secretaria de Saúde. A psicóloga Luciene Pereira Leccas palestrou sobre como viver com Aids. “Infelizmente as pessoas ainda não estão se cuidando e os índices estão subindo principalmente entre jovens. Hoje o HIV é uma doença de qualquer um de nós que não se cuida”.

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu doações de autotestes de uma indústria farmacêutica. Representante da empresa, as técnicas em saúde Fernanda de Moraes e Amanda Moraes explicaram os benefícios do exame. “O nosso autoteste é aprovado pela Anvisa e OMS. A pessoa pode fazer no conforto do lar e o resultado sai em 15 minutos”, esclareceu Amanda.



Estudante do segundo ano do Colégio Estadual Aydano de Almeida, Andres Domingos da Vitória, de 17 anos, curtiu a ação. “Acho que é um tema muito importante que deve ser de conhecimento de todos, e que deve ser priorizado para que os jovens tenham mais conhecimento e instruções sobre o que é a doença e determinadas formas de prevenir”.



“É preciso entender que virou uma doença crônica e acontece que vem acometendo outros grupos. É importante prevenir e sobretudo, se tiver positivo, não transmitir e se tratar”, salientou a secretária de Saúde, Lenise Monteiro.



Estão realizando o teste rápido nos postos de saúde Cabral, Chatuba, Complexo de Saúde, Cabuis, Frigorífico, Manoel Reis, Novo Horizonte, Nova Olinda, Nova Cidade, Olinda, Central e Paiol.