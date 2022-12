Os times já se encontraram anteriormente, no inicio do campeonato, onde os nilopolitanos venceram por por 5 a 1 - Divulgação

Publicado 08/12/2022 23:04 | Atualizado 08/12/2022 23:05

Nilópolis - O Life Star Talentos, projeto gratuito de futebol de Nilópolis, está na Super Final da Green Cup Série Ouro Sub-15, evento que reuniu diversos projetos da Baixada Fluminense com a presença de observadores de grandes clubes. Depois de passar por todas as fases, o Life Star está na final da competição contra o Verdão Austin, neste sábado (10/12), às 12h, no campo do Real de Austin, em Nova Iguaçu.

Os times já se encontraram anteriormente, no inicio do campeonato, onde os nilopolitanos venceram por por 5 a 1. Os treinos seguem mais intensos para essa final.



A competição contou com observadores dos principais clubes do país Divulgação

Serviço: "O campeonato é muito bem organizado, com olheiros e agora é a nossa hora. Estamos preparados, o time tem obediência tática, o trabalho tá sendo bem feito pelo preparador físico Naninha e a equipe técnica De Menor e Bozó. Estamos prontos pra levantar o caneco", disse o técnico Nelsinho.

Green Cup - Super Final Série Ouro Sub-15

Data: 10/12 (sábado)

Horário: 12h

Local: Campo do Real de Austin - Rua Jaguaré, 223, Austin - Nova Iguaçu