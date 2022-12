Localizado na secretaria de Trabalho, espaço reunirá serviços e informações para os empreendedores nilopolitanos - Divulgação / PMN

Publicado 08/12/2022 00:07 | Atualizado 08/12/2022 00:07

Nilópolis - A Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis, inaugurou nesta quarta-feira (07/12), a Sala do Empreendedor. O espaço, localizado na própria secretaria, é promovido em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa) e tem a finalidade de orientar e facilitar os processos de abertura, regularização e baixa de microempresas individuais no município.



A inauguração contou com a participação do prefeito Abraãozinho David (PL), do secretário municipal de Trabalho, Eduardo Amorim, do coordenador do Sebrae na Baixada Fluminense, Willians Baptista, e de outras autoridades. “Tenho certeza que esse espaço será de grande valia para todos que vierem aqui procurar atendimento, dando mais dignidade ao trabalho deles”, celebrou o prefeito.



“Essa é uma realização muito importante para a cidade, principalmente pela aproximação com o empreendedor. Tenho certeza que trará muitos frutos positivos”, ressaltou o secretário Eduardo Amorim. Ele estava acompanhado ainda da gestora do Sebrae Nilópolis, Vanessa Soares e do presidente do Sincovanil (Sindicato do Comércio Varejista de Nilópolis), Jorge Marão.

Para realizar o atendimento aos microempreendedores do município, desde fevereiro a equipe da Secretaria de Trabalho passou por um treinamento do Sebrae. Na ocasião, Vanessa Soares salientou a importância da chegada da sala na cidade. "Agora a população possui um local de referência de empreendedorismo, que vai auxiliar os empreendedores e também contribuir na geração de renda para o município", finalizou ela. O coordenador Willians Baptista destacou que a inauguração da sala é muito positiva para a criação de políticas públicas de apoio ao empreendedorismo e desenvolvimento do comércio local. "Nilópolis dá mais um passo visando o desenvolvimento dos empreendimentos da cidade e da região", completou ele. Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda, Nilópolis tem aproximadamente 2.300 microempreendedores individuais.



O coordenador Willians Baptista (terno preto) destacou que a inauguração da sala é muito positiva para a criação de políticas públicas de apoio ao empreendedorismo e desenvolvimento do comércio local Divulgação / PMN

A sede da Secretaria de Trabalho fica na Rua Pedro Álvares Cabral, n° 995, no Centro, e o horário de atendimento é de 9h às 17h. Entre os serviços oferecidos no local estão formalização do MEI (Microempreendedor Individual), adesão ao parcelamento do SIMEI, alterações dos dados cadastrais do Certificado da Condição do Microempreendedor Individual (CCMEI), baixa do MEI e realização da Declaração Anual de Faturamento (DASN).